Il Papa Emerito Benedetto XVI non fece nulla, quando era arcivescovo della diocesi di Monaco, per fermare gli episodi di pedofilia che coinvolgevano alcuni sacerdoti. La pesante accusa è contenuta nel rapporto pubblicato oggi, su impulso della Chiesa tedesca, riguardo i casi di pedofilia che si sono verificati tra l’immediato dopoguerra e il 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera, all’epoca dei fatti retta da di cui lui Joseph Ratzinger.

Secondo il libro bianco nei cinque anni passati alla guida della diocesi di Monaco e Frisinga, tra il 1977 ed il 1982, l’allora arcivescovo Ratzinger non avrebbe bloccato, pur a conoscenza di quattro diversi casi, alcuni sacerdoti accusati di abusi su minori. L’accusa è sta lanciata dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, che ha condotto l’inchiesta su incarico delle autorità ecclesiastiche.

Nel stesso rapporto il Papa emerito ha affermato di non aver commesso errori di comportamento per tutti i 4 casi denunciati. Oltre a Ratzinger il rapporto chiama in causa altri due cardinali: si tratta dell’arcivescovo uscente Reinhard Marx, accusato di condotta scorretta in relazione a due presunti casi di abusi sessuali, e l’ex arcivescovo di Monaco, Friedrich Wetter, ritenuto responsabile di comportamenti scorretti in 21 casi.