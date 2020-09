Recovery Fund, Di Maio: “Tutti vogliono mettere le mani sul bottino. Da come e con che velocità spenderemo questi soldi dipende il nostro futuro”

“Stiamo lavorando al Recovery Fund, ci sono tantissimi soldi da spendere in pochi anni per la ripartenza. Tutti vogliono mettere le mani su questo bottino, vedo tanti malintenzionati che sperano di spendere una fetta di questi 209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. “E’ chiaro che, come per ogni calamità naturale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ci sono dei fondi per la ricostruzione. Noi abbiamo sensibilità come green economy e sostenibilità, ma da come e con che velocità spenderemo questi soldi dipende il nostro futuro”.