Dagli Ufo che sopra i cieli dell’Ucraina scortano i bombardieri al Covid definito “esperimento di comunicazione mediatica per distruggere il nostro Paese e svenderlo”, fino ai complotti sulle pompe di benzina. Red Ronnie, pseudonimo di Gabriele Ansaloni, critico musicale e conduttore radiofonico e televisivo, ci ha abituati ormai da tempo alle sue teorie strampalate.

L’ultima riguarda le cause dell’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. In un video girato per le strade di Bologna, Ronnie, sul suo canale Youtube che registra 233mila iscritti, mostra la città il giorno dopo la tragedia: “Non piove più, non c’è acqua. Però qualcuno dovrebbe spiegarmi il misterioso tragitto di questo aereo, che il 14 maggio ha sorvolato varie volte la zona dell’Emilia-Romagna dove c’è stata l’alluvione”.

“Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte? – chiede, mostrando una mappa della Regione con tutti i vari movimenti del velivolo – Anche per fugare tutti quei complottisti che dicono che esistono le scie chimiche, che la stessa cosa accadde nelle Marche o in Umbria, non ricordo, quando un aereo fece molti giri sul cielo e poi ci fu l’alluvione. C’è anche qualcuno, chiaramente in malafede, che dice che il terremoto in Turchia è accaduto dopo dei lampi incredibili”.

Il video prosegue con alcuni stralci di servizi andati in onda su alcuni programmi Rai, che mostrano come è possibile generare terremoti. E insiste: “Qualcuno mi può spiegare perché l’aereo ha fatto tutti questi giri sopra Cesena e la Romagna, verso il mare, dove è scoppiato il primo grande casino?”. Per il celebre critico musicale dunque il cambiamento climatico non ha nulla a che vedere con l’alluvione che ha fatto esondare numerosi fiumi e torrenti.

E Red Ronnie si becca l’ironia del web

Il video di Ronnie ha scatenato sui social una miriade di commenti, alcuni critici, altri compiacenti. “Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato”, attacca un utente.

“Non c’è l’hai un amico, un familiare, qualcuno che ti voglia bene, che ti aiuti a evitare queste situazioni imbarazzanti e che ti consigli di parlare con un medico? Senza ironia”, dice un altro. Ma c’è anche, e non sono pochi, chi difende le posizioni del conduttore: “Caro Red, noi lo abbiamo capito, troppe coincidenze, troppe. Noi le conclusioni le sappiamo trarre! (Gli Altri dormono?)”, scrive un utente.

“Quando l’aereo è passato sopra di noi il 5G non andava, maledetti”, aggiunge un altro. Ma poi ci sono anche quegli utenti che gli fanno notare di aver preso una gran cantonata. L’aereo che avrebbe tracciato “strane rotte” nei cieli dell’Emilia Romagna non era altro che l’areo d’appoggio del Giro d’Italia. La corsa ciclistica ha, da sempre, un supporto tramite elicotteri e aerei che perlustrano le zone in cui si svolge la tappa in corso, e quel famoso 14 maggio l’arrivo del Giro era proprio nella città di Cesena.

Del resto non ci si può aspettare molto da chi si definisce giornalista televisivo e poi dichiara di essere contro le fake news e quindi contro le notizie dei telegiornali e programmi TV, laddove le notizie vere “sono su WhatsApp e internet”. Peccato che questa volta a sconfessare Ronnie sia stato lo stesso internet.