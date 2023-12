Red Sox, chi è il tassista punito e sospeso perché denunciava i colleghi No Pos

Red Sox è il famoso tassista che aveva denunciato pubblicamente i suoi colleghi. Dopo ripetute intimidazioni, è arrivata addirittura la sospensione per alcuni giorni.

Red Sox, chi è il tassista punito e sospeso

Roberto Mantovani, in arte ‘Red Sox’, è il tassista che aveva denunciato pubblicamente i suoi colleghi pubblicando le sue spese ed entrate. In particolare, il tassista aveva denunciato tutti i suoi colleghi che non volevano essere pagati con le carte di credito. Così è stato punito e sospeso: “Sinceramente sono più meravigliato e dispiaciuto per questa vicenda di quando ho subito l’attacco intimidatorio in stile mafioso del taglio delle gomme”, ha scritto Mantovani su Twitter commentando la sospensione.

Denunciava i colleghi No Pos

Così è arrivata la sospensione di sette giorni per il tassista. “Per alcuni io ho leso l’onorabilità della cooperativa e per questo hanno inoltrato delle segnalazioni — aveva detto al termine dell’incontro con la commissione di disciplina della coop di tassisti — ma quando io attacco il peggio della categoria, la mia cooperativa non può sentirsi chiamata in causa”.

A rispondere è stato il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni: “A novembre erano in scadenza diverse abilitazioni – spiega al Corriere – noi abbiamo messo a disposizione delle date per i corsi ma i colleghi hanno chiesto di non farli in sua compagnia. Per questo abbiamo comunicato a Mantovani la possibilità di farlo con altri operatori laici sempre a spese della cooperativa”. Mantovani, aggiunge, “ha rilasciato dichiarazioni problematiche e forzatamente pretestuose. Peraltro lui era in possesso del certificato e avvicinandosi la scadenza poteva muoversi di conseguenza. Inoltre, non è vero che non possa più intervenire in caso di necessità, c’è una soglia di tolleranza dal momento in cui scade l’abilitazione durante il quale lo si può ancora fare”.

Leggi anche: Barbera boccia la Meloni sul boom di fiducie. Ma lei ne chiede ancora