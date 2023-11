Reddito di cittadinanza, domanda e ultimo pagamento prima della chiusura

Reddito di cittadinanza in scadenza: ultimi giorni e poi non ci sarà più la misura voluta dal Movimento 5 Stelle.

Reddito di cittadinanza in scadenza: ultimi giorni per poter presentare la domanda prima che non ci sarà più la possibilità di usufruire della formula voluta dal Movimento 5 Stelle ed eliminata dal governo Meloni.

Reddito di cittadinanza, domanda

Il Reddito di cittadinanza è in vigore fino al 31 dicembre 2023 dal 1° gennaio 2024 verrà sostituito dall’Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Dunque, per il mese di dicembre sarà l’ultima volta in cui potrà essere presentata la domanda per ottenere il contributo. L’ultimo giorno in si può presentare la domanda è il 30 novembre 2023.

Ultimo pagamento prima della chiusura

Dunque, quello di dicembre sarà l’ultimo pagamento garantito. Sul sito dell’Inps si possono avere tutte le informazioni ed aggiornamenti. Infatti, si può già leggere che “la Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati”.

Infine, fa sapere sempre l’Inps: “Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura“.