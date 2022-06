Referendum 12 giugno 2022, mascherine obbligatorie? La decisione del governo

Referendum 12 giugno 2022, mascherine obbligatorie? Nelle ultime ora è arrivato l’annuncio e la risposta definitiva da parte del Governo sull’obbligatorietà dei mezzi di protezioni per accedere ai seggi.

Domenica 12 giugno 2022, i cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum della giustizia dalle ore 7 alle 23 di sera. In molti si chiedono se sarà obbligatorio indossare la mascherina per accedere ai seggi.

Nelle ultime ore c’è stato un dietrofront da parte del Governo dopoché la Lega aveva annunciato ricorso al Tar contro, appunto, l’obbligo delle mascherine per andare a votare il 12 giugno. Così è caduta l’obbligatorietà a favore di una forte raccomandazione su l’utilizzo dei mezzi di protezione quale la mascherina.

La decisione del governo

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore confermando appunto la non obbligatorietà, bensì la forte raccomandazione. Secondo fonti del Governo, il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, Claudio Sgaraglia, ha diramato la nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’”addendum” al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022. Un’aggiunta decisa “in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo stesso”, tanto che si prevede “l’uso fortemente raccomandato della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto”.

Tuttavia, qualche virologo come Fabrizio Pagliasco, docente all’Università Statale di Milano, consiglia fortemente l’uso della mascherina: “Le mascherine alle urne hanno un senso e hanno un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale” ha detto all’Adnkronos.

