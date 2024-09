Referendum cittadinanza, raggiunto il quorum: raccolte più di 500mila firme

L’obiettivo è raggiunto: la raccolta firme per il referendum sulla cittadinanza ha raggiunto la fatidica quota delle 500mila sottoscrizioni. Nel pomeriggio è stata raggiunta e superata la soglia necessaria per andare al referendum in primavera.

La raccolta firme online per la richiesta di referendum che mira a modificare la normativa per ottenere la cittadinanza italiana da parte di un cittadino straniero residente nel territorio della Repubblica, aperta il 6 settembre, ha raggiunto quindi il quorum richiesto.

Referendum cittadinanza, raggiunte le 500mila firma

In base ai dati pubblicati dalla piattaforma del ministero della Giustizia – che ha subito diversi rallentamenti e malfunzionamenti negli ultimi giorni – le firme digitali raccolte finora sono infatti più di 510.000. Il quesito punta a dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia richiesti per poter avanzare la domanda di Cittadinanza.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, esultando per l’obiettivo raggiunto ha chiesto di continuare a firmare: “Raggiunte e superate le 500mila firme per il referendum Cittadinanza! Ora non fermiamoci, continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al referendum e anche per la legge di iniziativa popolare per il salario minimo”.

Ad annunciare il raggiungimento delle 500mila firma è stato anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi, interpellato dall’Ansa. Con il quesito si propone di tornare a quanto previsto “dalla legislazione prima del 1992 e ci si allineerebbe a quanto stabilito in diversi altri Stati Ue”.