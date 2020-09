Referendum, Di Maio: “Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”

“Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. E’ quanto scrive su Facebook, commentando il risultato del Referendum per il taglio dei parlamentari, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.