Referendum giustizia 2022: nel mese di giungo gli italiano saranno chiamati a decidere e votare su alcuni punti della giustizia. Sono esattamente cinque.

Referendum giustizia 2022: per cosa e quando si vota

Il Referendum giustizia è pronto per essere votato dagli italiani. I quesiti referendari, promossi da Lega e radicali, sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale lo scorso 16 febbraio. Gli argomenti sono: misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati. I primi 3 quesiti, però, potrebbero essere annullati se prima della data delle elezioni venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle stesse questioni.

La data in cui sono chiamati gli italiani a votare su cinque referendum abrogativi in tema di giustizia. è domenica 12 giugno. L’orario delle votazioni per il referendum del 12 giugno 2022 va dalle ore 7 alle 23. Nello stesso giorno in quasi mille città italiane si terranno anche le elezioni amministrative.

Ecco i cinque punti nel loro testo integrale