Referendum, Raggi: “Abbiamo vinto noi cittadini. La rivoluzione e il cambiamento che abbiamo iniziato anni fa stanno portando i loro risultati”

“Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi cittadini. Oggi i dati sul referendum per la riduzione del numero di parlamentari ci hanno dato ragione e soddisfazione: la rivoluzione e il cambiamento che abbiamo iniziato anni fa stanno portando i loro risultati”. E’ quanto scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la vittoria del Sì al referendum per il taglio dei parlamentari. “Ci vuole tempo – ha aggiunto – ma, se si lavora con passione, ogni traguardo può essere raggiunto. La voce delle periferie di Roma, quella che in passato nessuno ha mai ascoltato, si è fatta sentire chiara e forte: vogliamo il cambiamento. Quella voce l’abbiamo ascoltata anni fa e continuiamo ad ascoltarla. Quella di oggi è una vittoria per tutti noi. Avanti a Testa Alta”.