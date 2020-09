Regionali, Di Maio: “Potevano essere organizzate diversamente e con un’altra strategia. Ma ho piena fiducia in Crimi”

“Credo che rispetto alle regionali si debbano aspettare i dati ufficiali, ma non faccio mistero del fatto che potevano essere organizzate diversamente. Anche per il Movimento potevano essere organizzate con un’altra strategia, ma su questo voglio ribadire la mia piena fiducia a Vito Crimi e a tutti coloro che hanno lavorato”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando l’esito del voto alle regionali. “Noi ci siamo e continueremo ad esserci. Per il Paese, per gli italiani. E oggi, ancora una volta, l’abbiamo dimostrato” ha poi scritto Di Maio su Facebook pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Patuanelli, Azzolina, Taverna, D’Uva, Castelli e Castaldo.