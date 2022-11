Regionali Lazio, D’Amato verso la disfatta si incatena al Terzo polo

L’alleanza con i dem in vista delle prossime regionali del Lazio per il Movimento Cinque Stelle è praticamente impossibile. Impossibile considerato che il Pd continua a sponsorizzare l’inceneritore. E Alessio D’Amato, candidato del Nazareno e del Polo Calenda-Renzi, non può che prendere atto di questo.

Ma quasi mutuando la spocchia da chi lo sostiene (Calenda e Renzi, soprattutto) fa il prezioso. “Io non faccio tentativi” per incontrare il leader del M5S, Giuseppe Conte. “Noi governiamo insieme la Regione e dobbiamo difendere un lavoro e non ci facciamo logorare. Le porte sono aperte, ma noi andiamo avanti. Per cui dalla prossima settimana verrà chiuso l’accordo con le forze del centrosinistra e il perimetro programmatico della coalizione. E poi si parte. Non ho avuto contatti con Conte e per quanto mi riguarda non è previsto nessun incontro”.

E al M5S che continua a dire che le convergenze sono possibili solo a partire dai programmi e non dai nomi replica stizzito: “Faccio fatica a capire chi oggi parla di discrimini programmatici o dice che abbiamo anteposto i nomi ai programmi. L’esperienza di governo che abbiamo fatto con la giunta Zingaretti e la nostra base comune e chi con pretesti disconosce questa esperienza si assume una grande responsabilità”.

Prova praticamente a scaricare la responsabilità sui pentastellati ma l’operazione gli riesce male. Così come cerca di dribblare sull’ecomostro da 600mila tonnellate annue. Alla domanda su come si supera il no dei rosso-verdi sul termovalorizzatore – pari a quello del Movimento di Conte – risponde così: “Questa non è una cosa che dobbiamo superare perché il termovalorizzatore è un’opera come il ponte di Genova, prevista a livello nazionale e il sindaco è il commissario. Mi sembra che queste forze governino a Roma e in tutti i Municipi, per cui sono parte integrante del centrosinistra”.

Ma i tentativi maldestri di D’Amato di fare Ponzio Pilato non hanno presa sul M5S. “Qualcuno non ha compreso la nostra battaglia contro l’inceneritore. La questione non è marginale, è di primaria importanza per una forza progressista, è il cuore di una formazione legata al pensiero ecologista che rifiuta l’ideologia del turbocapitalismo”, ha spiegato a chiare lettere Conte. E ancora: “È caduto un governo su questo? Vedo che il Pd non ha ancora fatto tesoro dell’esperienza accaduta”, ha concluso l’ex premier.

Sebbene, a dirla tutta, per il Movimento il no all’alleanza con il Pd nel Lazio è il no all’inceneritore ma anche il no a D’Amato, considerato il candidato di Calenda. D’Amato che, infine, non è passato neanche per il test delle primarie. “Tra le forze del centrosinistra nessuno le ha chieste, io ero disponibile a farle ma non c’è stata richiesta”, si difende. Per quanto riguarda le destre spetta a FdI indicare il candidato, una scelta che dovrebbe essere in capo alla premier Giorgia Meloni. Il nodo potrebbe essere sciolto nei prossimi giorni.

Ma mentre nelle scorse settimane i rumors portavano a Francesco Rocca, nelle ultime ore sono scese le quotazioni del presidente della Croce rossa italiana. E sembra invece prendere corpo l’opzione di puntare su un esponente politico. Fdi, viene spiegato, ne ha diversi che potrebbero partecipare alla corsa. Da Fabio Rampelli a Chiara Colosimo, da Nicola Procaccini a Paolo Trancassini.