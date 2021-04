Entrata nella giunta regionale del Lazio dando vita a un patto giallorosso e arrivato il momento di scegliere un collaboratore stretto per il suo ufficio, l’assessore pentastellato alla transizione ecologica e trasformazione digitale Roberta Lombardi (nella foto) ha scelto un politico del Movimento. La ex aspirante governatrice ed ex deputata, prima rappresentante M5S in Parlamento nella scorsa legislatura, ha assegnato l’incarico a Massimo Erbetti, ex candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, dove è riuscito solo a ottenere uno scranno da consigliere comunale di opposizione.

La Lombardi è da tempo una delle fautrici dell’intesa con i dem e nel Lazio, dopo le tante battaglie a 5 Stelle contro le scelte fatte dal Partito democratico e dal presidente Nicola Zingaretti, battendo in particolare sulla svolta green, come già accaduto al momento di dar vita al Governo Draghi e di entrare in maggioranza, ha spinto per l’ingresso del M5S in giunta. Ora come collaboratore ha optato appunto per un politico 5S, un ragioniere e amministratore di una stazione di servizio nel viterbese.

Stessa scelta fatta dalla pentastellata Valentina Corrado, nominata assessore regionale del Lazio al turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione amministrativa, che ha assunto nella sua segreteria il capogruppo M5S in Campidoglio, Giuliano Pacetti. Si tratta di incarichi fiduciari da 18 ore settimanali, che termineranno alla fine della legislatura.