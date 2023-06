Renzi in gloria del Cav puntando al suo elettorato

Tre indizi non fanno una prova ma suggeriscono un ragionamento. La morte di Berlusconi ha galvanizzato Matteo Renzi e la sua galassia politica e editoriale. Incapace di dissimulare l’acquolina in bocca Renzi ci fa sapere con un’intervista a QN che “nulla sarà più come prima” accusando il Pd (che lui chiama sinistra) di avere “mostrificato Berlusconi agli occhi della gente”.

Il messaggio in codice alle truppe è chiaro: “è arrivata la nostra occasione, armateci e partite”. Così mentre si intesta la battaglia moralista dei funerali di stato che non vanno contestati (“è una vergogna, polemiche meschine”, declama), confondendo come suo solito il piano politico e personale, il leader di Italia Viva ci tiene a sottolineare che Berlusconi “non ha successori perché uno come lui, nel bene o nel male, nasce ogni cento anni”. Sottotesto: non è in Forza Italia il futuro degli ex berlusconiani.

E poi c’è il solito non detto, ovvero che il futuro di quel campo potrebbe essere solo lui, Matteo. Il quotidiano di cui Renzi è direttore, Il Riformista, concorre per il miglior mausoleo giornalistico in questi giorni di lutto collezionando elogi, agiografie, strazianti ricordi e sguinzagliando i suoi giornalisti alla ricerca della bandiera troppo poco a mezz’asta o della voce discordante da impallinare.

Il leader di Italia Viva invita anche la politica italiana a fare “tesoro dell’europeismo” di Berlusconi (chiedere a Mario Monti) e “la sua lezione sulla tesse” (non male per un pregiudicato per evasione fiscale). Alla fine sbotta perfino il senatore forzista Francesco Paolo Sisto: “Renzi? Da intelligenza a affidabilità ce ne passa”. Ha fatto perdere la pazienza anche ai belusconiani.