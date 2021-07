Il leader di Italia viva Matteo Renzi e l’agente dei vip Lucio Presta, secondo quanto riferiscono le edizioni online di Corriere e Domani, sono indagati dalla Procura di Roma per finanziamento illecito e false fatturazioni. L’inchiesta riguarda i rapporti economici e i bonifici da quasi 750mila euro versati dalla società di Presta all’ex premier per il documentario Firenze secondo me, andato in onda su Discovery e alcuni contratti per la cessione di diritti d’immagine. I pm romani, Alessandro Di Taranto e Gennaro Varone, contestano, anche al figlio di Presta, Niccolò, “fatture relative a operazioni inesistenti, usando costi occulti del risparmio fiscale alla politica”.

I bonifici oggetto delle indagini sono finiti, nel 2019, anche nel mirino dell’antiriciclaggio della Uif. Al tempo fonti interne all’emittente, riferisce il Domani, rivelarono che il documentario di Renzi era stato comprato per poche migliaia di euro, oggi si scopre che l’Arcobaleno Tre (la società dei Presta) ha fatto a Discovery una fattura da appena mille euro, che tra l’altro non risulta ancora incassata. In pratica il documentario, costato quasi un milione di euro tra compenso per Renzi e spese di produzione, a oggi non ha generato alcun ricavo.

La Procura di Roma, dunque, vuole vederci chiaro. E i sospetti maggiori, si legge ancora nell’inchiesta del Domani, non riguardano tanto il documentario, ma, soprattutto, altri due contratti e relativi compensi da centinaia di migliaia di euro a favore di Renzi, scoperti dopo una verifica fiscale nella sede dell’Arcobaleno Tre. Denaro versato dalla società di Presta all’ex premier per la cessione dei diritti d’immagine in esclusiva e per alcuni progetti televisivi che i due avrebbero dovuto fare insieme.

Nel decreto di perquisizione, notificato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza ai Presta e alla società Arcobaleno Tre, i pm parlano di “rapporti contrattuali fittizi, con l’emissione e l’annotazione di fatture relative a operazioni inesistenti, finalizzate anche alla realizzazione di risparmio fiscale, consistente nell’utilizzazione quali costi deducibili inerenti all’attività d’impresa costi occulti del finanziamento della politica”.