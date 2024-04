Se ne parla da giorni, tuttavia le repliche estive di Report, trasmissione fiore all’occhiello del servizio pubblico, rimangono ancora nel limbo. Questo è quanto emerge dall’ultimo Consiglio di amministrazione della Rai, durante il quale alcuni consiglieri hanno chiesto all’amministratore delegato Roberto Sergio chiarimenti riguardo alla presunta cancellazione delle repliche della trasmissione guidata da Sigfrido Ranucci nei palinsesti estivi.

Per l’Ad Sergio sulle repliche estive nulla è stato definito. Ma Coletta sembra pensarla diversamente.

Una domanda lecita, soprattutto alla luce dei dati di share non entusiasmanti della cosiddetta TeleMeloni che proprio Report potrebbe risollevare, alla quale ha risposto il vertice di viale Mazzini spiegando di non avere “ancora nessuna notizia certa sui palinsesti estivi”.

Insomma al momento nulla sarebbe definito. Peccato che secondo fonti ben informate le cose non starebbero esattamente così perché Stefano Coletta, ossia il responsabile della produzione e dei palinsesti, starebbe già offrendo – a quanto pare a tanti, ma non a Report – gli spazi disponibili. Quel che è certo è che la partita, in un senso o nell’altro, dovrà risolversi in tempi brevi.

Dati alla mano, la trasmissione di Ranucci appare più che meritevole di tornare in onda durante l’estate. Questo perché storicamente le repliche di Report andate in onda nei mesi più caldi hanno sempre e comunque capitalizzato uno share del 7% anche nella terza o quarta volta che sono state trasmesse. Si tratta di numeri che oltre a garantire introiti pubblicitari, tante trasmissioni del servizio pubblico non riescono ad avvicinare neanche quando vengono mandate in onda per la prima volta.

Pareri divergenti su Report

Ma se per tanti è vitale che il servizio pubblico conceda degli spazi a Report, c’è chi non sembra preoccuparsene più di tanto. La consigliera Simona Agnes, in quota Forza Italia e considerata da molti la favorita per diventare la prossima presidente Rai al posto di Marinella Soldi, avrebbe espresso dubbi sul fatto che si parla soltanto di Report quando anche altre trasmissioni potrebbero ambire alla messa in onda delle repliche durante l’estate.

E la stessa, secondo quanto riportano fonti ben informate, avrebbe fatto i nomi delle trasmissioni condotte da Bruno Vespa e da Salvo Sottile.

Quel che è certo è che non tutti sembrano pensarla come lei visto che il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, ha annunciato “un’interrogazione in commissione di Vigilanza” perché “le repliche estive di Report sono a costo zero e fanno guadagnare la Rai con la pubblicità (…) quindi la decisione di non trasmettere le repliche sarebbe una scelta politica e non editoriale. Una ripicca contro una trasmissione non amata dal centrodestra”.