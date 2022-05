Riccardo Passarotto, chi è l’ex campione del mondo di pattinaggio morto in un incidente stradale

Riccardo Passarotto aveva solo 25 anni e parte della sua vita l’aveva dedicata alla disciplina di pattinaggio in linea. Aveva conquistato anche traguardi importanti.

Riccardo Passarotto, chi è l’ex campione del mondo di pattinaggio

Riccardo Passarotto è morto all’età di 25 anni nei pressi di Rovigo, dove viveva. Prima del terribile incidente, Riccardo è stato campione del pattinaggio in linea, poi è diventato atleta di body building e infine istruttore in una palestra. Era fidanzato e conviveva con la sua compagna.

Riccardo nella disciplina del pattinaggio in linea si era distinto raggiungendo traguardi importanti. Già dai primi momenti con Skating Club Rovigo, con cui aveva conquistato diversi ori su scala nazionale ed europea. Poi è arrivata la medaglia d’oro al Mondiale del 2015 a Taiwan, nella 100 metri, che l’ha portato dritto tra i grandi di questa disciplina sportiva.

Morto in un incidente stradale

Brutte notizie sono arrivate nella serata di mercoledì 18 maggio. Il giovane atleta è rimasto vittima ieri sera di un incidente stradale nei pressi di Rovigo, dove viveva con la sua compagna Giulia. A darne notizia, il sito web de Il Gazzettino.

Con la sua moto si è scontrato con violenza contro una centralina in cemento dell’Enel. Intubato e trasportato poco dopo in ospedale, è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, ma poco dopo si è spento.

Dopo la pubblicazione della tragedia, la Fisr, Federazione italiana sport rotellistici ha voluto ricordare Riccardo con un messaggio condiviso su Facebook: “Ieri notte un terribile incidente stradale ci ha portato via un nostro ex atleta che ha fatto della passione il filo conduttore di tutta la sua vita, per il pattinaggio prima e per il body building poi. Riccardo Passarotto ne ha vinte tante di medaglie nel pattinaggio: italiane, con la Skating Club Rovigo, e internazionali. La più prestigiosa è sicuramente la medaglia d’oro al mondiale di Kaohsiung2015 nella 100 metri. Buon viaggio Ricky”.

