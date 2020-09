Ricercatori e scienziati italiani in prima fila nella sfida anti-Covid. Speranza: “Stiamo investendo molto sul vaccino. Le prime dosi arriveranno entro la fine dell’anno”

“Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando”. E’ quanto ha ribadito oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, a propositi dello sviluppo di un vaccino anti-Covid. “Abbiamo costruito un’alleanza – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”.

“L’accordo più importante – ha detto ancora Speranza -, che è stato chiuso nelle ultime ore, è quello con AstraZeneca. Sto parlando del vaccino di Oxford, il cui vettore virale verrà fatto a Pomezia, quindi in Italia, il cui infialamento avverrà ad Anagni, ancora una volta in Italia. Oggi è un candidato vaccino, quindi ci vuole grande prudenza”. Da qui, Speranza evidenzia che “l’Italia è protagonista in prima fila in questa battaglia fondamentale, mondiale per i vaccini. I nostri ricercatori, i nostri scienziati sono in prima fila dentro questa sfida”.

“Il contratto – ha aggiunto il ministro della Salute – prevede che se le cose andranno bene, se ci sarà una validazione, i dati al momento sono incoraggianti, potremo avere le prime dosi già entro la fine dell’anno e poi ancora l’inizio dell’anno successivo. Dobbiamo insistere e continuare ad investire perché il vaccino è la soluzione vera al problema che abbiamo di fronte”.

A non credere che si possa rispettare il termine indicato da Speranza, cioè un vaccino pronto entro la fine del 2020, è Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, che a SkyTg24 ha spiegato che creare un vaccino è “una cosa estremamente complicata” e che purtroppo “non ha tempi comprimibili”. “La fase cosiddetta di sicurezza di un vaccino – ha aggiunto Grisanti – dura circa un anno e mezzo o due solo quella, perché bisogna darlo a circa centomila persone in tutto il mondo. Questi sono tempi non comprimibili. Capisco l’esigenza e l’aspettativa, però non vorrei che si prendesse una scorciatoia, perché ogni scorciatoia che prendiamo aumenta il rischio o che il vaccino non sia efficace o che abbia degli effetti indesiderati. Si diceva che sarebbe stato pronto a dicembre, adesso si parla della fine dell’anno prossimo. Alla fine dell’anno prossimo si dirà fra altri sei o sette mesi, perché i tempi sono quelli. Un vaccino sicuro, testato con efficacia avrà quei tempi. Secondo me lo avremo nel 2021”.