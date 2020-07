Rinnovo Commissioni in alto mare: si va verso il rinvio a settembre. Fumata nera sulle presidenze: i nodi Esteri e Finanze bloccano l’intesa tra i giallorossi

Una serie di stop and go che si protraggono per tutta la giornata di ieri: il vertice di maggioranza sul rinnovo delle presidenze delle commissioni di Camera e Senato viene aggiornato più volte, dalle 15 si passa alle 18,30 e poi la sera alle dieci. Ma la situazione era già chiara in mattinata dopo la riunione tra i capigruppo che si è svolta al Senato, descritta come ancora “in alto mare”. Mentre procede spedita la messa a punto per la definizione del Piano di riforme e di investimenti legati al Recovery Fund da presentare in Europa entro metà ottobre – ieri sera si come preannunciato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, si è svolta la prima riunione operativa del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae) – l’intesa tra le forze di maggioranza sul nodo Commissioni sembra essere molto più ardua e se non si dovesse trovare un accordo complessivo che vada bene a tutti, resta l’ipotesi di un rinvio a settembre. Nel corso dei vertici tenuti ieri per uscire dallo stallo le forze politiche che sostengono il Conte bis hanno provato e riprovato a “smontare” l’impianto di partenza, facendo ruotare i nomi dei candidati alle presidenze. Ma la soluzione non è semplice: ad essere in fibrillazione sono soprattutto i 5 Stelle – nella serata di ieri si è svolta anche un’assemblea dei deputati del Movimento con il capo politico Vito Crimi – decisi a non veder sfumare due caselle a Montecitorio: la Commissione Esteri, dove siede la pentastellata Marta Grande, e la Commissione Finanze, attualmente presieduta dall’ex grillino Raffaele Trano ma che i pentastellati vorrebbero riconquistare. Diversi deputati M5S avrebbero sottolineato la necessità di tenere il punto su queste due commissioni, dopo le voci che in queste ore davano Piero Fassino del Pd verso la presidenza della Esteri e Luigi Marattin (o Raffaella Paita) di Italia Viva verso la Finanze. Mentre alla Bilancio, sempre a Montecitorio, al posto del leghista Claudio Borghi dovrebbe andare il dem Fabio Melilli, anche per la commissione Trasporti: è tempo di cambiare: il leghista Alessandro Morelli deve far posto a un deputato del Pd. Si fanno i nomi di Chiara Braga e Piero De Luca, ma anche i 5S vorrebbero entrare in partita e sarebbero pronti a sacrificare la presidenza della commissione Cultura, occupata al momento da Luigi Gallo. Ma solo nel caso in cui il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina resti al proprio posto – perchè fra i rumors di Palazzo in questi giorni ricorre anche quello di un mini rimpasto di governo a settembre – e i 5S non vorrebbero concedere al Pd il controllo totale (ministero e commissione) dell’Istruzione. Lo stesso discorso vale per la commissione Lavoro: l’elezione del nuovo presidente è legata al destino del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Resta poi il nodo sulla gestione dei fondi in arrivo da Bruxelles: Conte prova ad avviare su un binario tranquillo la discussione ma anche la nascita di commissioni speciali sul Recovery fund che lavorino in asse con il governo e che una parte del Pd propone (così come FI) fa storcere il naso a una parte dei Dem e ai Cinque stelle. Lo schema ipotizza che la presidenza vada alla Camera a Renato Brunetta per FI (in chiave di dialogo con l’opposizione responsabile) e al Senato ai Dem (si fa il nome di Alan Ferrari). Ma le chance di istituire le commissioni speciali sembrano in calo, non solo perchè Iv è contraria, ma anche perchè forti dubbi ci sono nella maggioranza del Pd e anche nel M5s per organismi “che arriverebbero in tempi lunghi ed esautorerebbero le commissioni ordinarie”.