Rischio terrorismo, il piano B per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi: cosa prevede e dove si sposterebbe

Il piano B c’è. Per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 le soluzioni di riserva sono già pronte, assicura il presidente francese Emmanuel Macron. “C’è un piano B e anche dei piani C nel caso di preoccupazioni” dal punto di vista della sicurezza e dei rischi legati al terrorismo.

Macron risponde a un giornalista che gli chiede se, a 100 giorni dall’inizio dei Giochi, ci siano dei progetti da mettere in campo in caso di rischi per la cerimonia di apertura prevista per il 26 luglio sulla Senna. Questi piani vengono preparati in parallelo, assicura Macron spiegando che verrà fatta un’analisi in tempo reale dei rischi.

Macron e la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi

In diretta, Macron ha risposto a un’ascoltatrice che si è detta preoccupata proprio per la cerimonia di apertura. Il presidente francese ha assicurato che se c’è “un posto dove suo figlio sarà al sicuro è lì”, sulla Senna. Dove verranno schierati i mezzi dell’intelligence e dei servizi di informazioni, “predisposti con giorni di anticipo”.

Se poi la minaccia terroristica dovesse essere elevata, allora la cerimonia sarebbe “limitata al Trocadero” o anche soltanto allo Stade de France, in caso di necessità. In ogni caso Macron si dice ottimista e crede non ci siano rischi. Inoltre il presidente francese ha spiegato di sperare in una tregua durante i Giochi previsti dal 26 luglio all’11 luglio e chiederà anche al presidente cinese, Xi Jinping, di aiutarlo in questa richiesta.