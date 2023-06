Risultati elezioni regionali regionali Molise, la diretta: la sfida tra Roberti e Gravina

I risultati delle elezioni regionali in Molise in diretta: iniziato lo scrutinio, la sfida tra Roberti e Gravina.

Elezioni regionali in Molise, i risultati in diretta. Urna chiuse alle 15 di lunedì 26 giugno dopo il voto del 25 e 26: subito iniziato lo scrutinio e si attende l’esito per l’elezione del nuovo Consiglio regionale e del presidente di Regione. La sfida è tra Francesco Roberti (centrodestra) e Roberto Gravina (sostenuto da M5s, Pd, Si). Terzo sfidante è Emilio Izzo, per la lista Io non voto i soliti noti.

Il presidente uscente è Donato Toma, eletto in quota Forza Italia dal centrodestra: si è deciso di non ricandidarlo e a lui è stato preferito Roberti, sindaco di Termoli. Il principale sfidante è Gravina, sindaco di Campobasso, che mette alla prova l’asse tra Pd e 5 Stelle: è la prima volta che un candidato pentastellato in Regione viene sostenuto anche dai dem. Qui sotto è possibile seguire i risultati in diretta.

Risultati elezioni regionali Molise, la diretta

Ore 15.00: Urne chiuse in Molise, lo spoglio inizierà immediatamente. Non dovrebbero essere previsti exit poll, quindi per conoscere il risultato delle elezioni regionali bisognerà attendere lo scrutinio reale delle schede.

Ore 14.30: Al voto in Molise sono chiamati 327.805 elettori, tra cui ben 85mila residenti all’estero. Si vota per l’elezione del presidente e di 20 consiglieri regionali. Le sezioni sono 393 in 136 comuni.