“Sono vivo”. Un infermiere “di molta esperienza mi ha salvato la vita”. È quanto ha rivelato Papa Francesco in una intervista alla radio spagnola Cope che andrà in onda mercoledì (qui un’anticipazione). Bergoglio ha parlato per la prima volta sua operazione chirurgica al colon del 4 luglio scorso (leggi l’articolo). In un breve estratto dell’intervista alla domanda “Come sta?”, il Pontefice afferma di essere ancora vivo e che un infermiere (che aveva notato qualcosa che non andava) gli ha salvato la vita.

“E’ la seconda volta nella mia vita che accade. La prima volta fu nel ’57”, ha ricordato il Papa Francesco riferendosi all’operazione al polmone avuta a 21 anni di età e a una suora italiana che gli cambiò la medicazione che doveva fargli, opponendosi ai medici. “Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave”, risponde poi riguardo alle speculazioni sulla sua salute e su una possibile rinuncia al soglio Pontificio.

Il 4 luglio scorso il Papa, a sorpresa, si era recato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove era stato sottoposto, aveva poi riferito la Santa Sede in una nota, a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Nelle sue apparizioni recenti, Bergolio – che il prossimo 12 settembre partirà per un viaggio di quattro giorni a Budapest e in Slovacchia – nei giorni scorsi è apparso completamente ristabilito, anche se nell’udienza di venerdì scorso con i parlamentari cattolici ha iniziato il suo discorso scusandosi di non poter parlare in piedi, “ma ancora sono nel periodo post-operatorio e devo farlo da seduto. Scusatemi”, ha detto Papa Francesco.