Un regalino da 300mila euro alla Lazio, la squadra di calcio di Claudio Lotito. Guarda caso esponente del centrodestra e senatore eletto tra le fila di Forza Italia. La Regione Lazio, guidata dal laziale Francesco Rocca, ha deciso di sponsorizzare la squadra calcistica in occasione della Supercoppa che si giocherà a Riyad dal 18 al 22 gennaio.

Sulla maglia biancoceleste ci sarà il logo e anche la scritta Regione Lazio, dopo l’approvazione di un emendamento alla legge sui debiti fuori bilancio. La modifica al provvedimento è stata proposta dall’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini. Un aiutino alla squadra di Lotito che, comunque, non è una novità assoluta. Già in passato, altre giunte regionali avevano approvato sponsorizzazioni simili.

La manina

Il Consiglio regionale ha approvato due proposte di legge in materia di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Nella seconda è stato inserito, durante l’esame del provvedimento in commissione, il contributo previsto per la Lazio. L’emendamento di Righini autorizza la Regione Lazio “a concedere contributi straordinari ad associazioni e società sportive operanti nel territorio regionale che, nell’ambito di eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale che abbiano luogo al di fuori del territorio nazionale, si impegnino a promuovere l’identità e l’offerta turistica della Regione Lazio”.

Ed è proprio il caso della Supercoppa italiana che si giocherà a Riyad. Righini ha spiegato che questa norma era urgente proprio per consentire alla Lazio di “utilizzare in varie modalità (a partire dalle magliette di gioco) il logo” in occasione della Supercoppa. Viene da sorridere, peraltro, pensando che Riyad è proprio la città che ha soffiato di recente l’Expo 2030 a Roma, sconfiggendo nettamente la Capitale.

Una candidatura su cui, in effetti, né la Regione Lazio né il governo nazionale si erano impegnati più di tanto. L’articolo approvato in commissione prevede lo stanziamento di 300mila euro per il 2024: risorse destinate interamente alla Lazio, lasciando aperta comunque la possibilità di stanziare ulteriori somme durante l’anno in caso di eventi all’estero che riguardino altre società sportive della regione.

L’obiettivo è quello di promuovere “l’identità e l’offerta turistica della Regione Lazio, il suo patrimonio artistico, storico, culturale ed enogastronomici o a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la competitività del sistema produttivo laziale e a valorizzare i prodotti agroalimentari tipici del territorio”. Insomma, la sponsorizzazione da 300mila euro alla Lazio servirebbe a trainare l’economia e il turismo regionale. Lo aveva già fatto la giunta Zingaretti, sottolineano in maggioranza. Ma intanto Lotito, parlamentare di centrodestra e presidente della Lazio, ringrazia.