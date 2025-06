Roland Garros, le semifinali di Sinner e Musetti non verranno trasmesse in chiaro in tv: perché e cosa può succedere per l’eventuale finale

Le semifinali del Roland Garros di Sinner e Musetti non verranno trasmesse in chiaro in tv: perché e cosa può succedere per la finale.

Nessuna diretta in Rai né su altri canali in chiaro. Le semifinali del Roland Garros, che vedranno protagonisti due italiani – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – non saranno visibili in tv se non attraverso i canali a pagamento. Venerdì 6 giugno Sinner affronterà Novak Djokovic e Musetti sfiderà Carlos Alcaraz.

La doppia sfida è un evento storico per il tennis italiano, un traguardo fino a pochi anni fa semplicemente impensabile. Giocheranno prima Musetti e poi Sinner, ma le partite andranno in onda solo a pagamento sui canali di Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti del torneo parigino. Quindi le due partite saranno visibili sulla piattaforma Discovery+ e sui canali Eurosport distribuiti da Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon.

Sulla questione non manca la polemica, con il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, che parla di una “situazione paradossale e inaccettabile”, perché “gli incredibili risultati sportivi dei nostri atleti sono appannaggio di una piccola minoranza di abbonati alla pay tv”. Proprio per questa ragione Binaghi chiede un intervento al governo. Ma perché? E cosa succederà per un’eventuale finale con italiani al Roland Garros?

Perché non verranno trasmesse in chiaro le semifinali di Sinner e Musetti

A oggi non esiste la possibilità di imporre per legge la trasmissione in chiaro di questi match. In Italia, infatti, è ancora in vigore un vecchio elenco (del 2012) degli eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società e per i quali è “assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”. In questo pacchetto, per il tennis, rientrano le semifinali e le finali di Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali di Roma in caso di presenza di giocatori italiani.

Nulla è invece previsto per le fasi finali dei tornei dello Slam, come il Roland Garros o i prossimi Wimbledon e Us Open. Negli ultimi anni si era parlato dell’ipotesi di allargare la lista, in seguito anche ai successi del tennis italiano. Era stata stilata una prima lista allargata, comprendente anche le semifinali e le finali dei tornei dello Slam, così come Atp e Wta Finals, oltre che i Masters 100. Ma quell’elenco è stato bocciato in quanto comprenderebbe troppi eventi.

Roland Garros, la finale di domenica sarà trasmessa in chiaro?

Diverso il discorso per l’eventuale finale di domenica: se uno dei due italiani o entrambi dovessero arrivare all’atto finale, allora è probabile che la partita vada in onda in chiaro sul canale Nove, come è già avvenuto nel caso degli Australian Open vinti proprio dallo stesso Sinner. Nessuna certezza, per il momento, ma questo sembra l’orientamento di Discovery che deciderà in base anche al nullaosta degli operatori, come spiega la Gazzetta dello Sport.