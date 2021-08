“L’Assemblea Capitolina ha approvato l’assestamento di bilancio, l’ultima manovra economica di questa consiliatura. Voglio ringraziare tutti i consiglieri, di tutte le forze politiche, che hanno lavorato per rendere possibile questo importante risultato: ero certa che avrebbero dimostrato un grande senso di responsabilità, a cui io stessa avevo fatto appello richiamando all’unita’ necessaria per non sottrarre alla città risorse fondamentali in questo momento”. Ad affermarlo, in un post su Facebook, è la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Stanziamo oltre 420 milioni di euro per mettere in sicurezza i conti e per il rilancio della città – aggiunge la Raggi -, dopo i mesi difficili della pandemia: investimenti in rigenerazione urbana, case popolari, mercati e servizi ai più fragili. Ci sono poi i fondi per riaprire le scuole in sicurezza a settembre, e quelli per il commercio che dobbiamo erogare al più presto. Oltre alle risorse destinate a Roma dall’Agenzia per la coesione territoriale, per supportare i cittadini in difficoltà per la pandemia con centri di accoglienza e pronto intervento sociale”

“Riduciamo anche il debito – scrive ancora la sindaca di Roma -, perché per molti interventi utilizziamo i risparmi di gestione, limitando il ricorso ai mutui, e perché abbattiamo di oltre 280 milioni di euro i vecchi debiti fuori bilancio. Come già certificato dall’agenzia di rating Standard and Poor’s, ancora una volta possiamo dire che i conti di Roma sono in ordine e che si torna a investire per il rilancio della città”.