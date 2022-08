Roma, incendio a Cinecittà: bruciano gli studios con le fiamme che si avvicinano alle case

Roma, incendio a Cinecittà: ancora una volta un rogo è scoppiato nella Capitale. Nel pomeriggio del 1 agosto, le fiamme si sono sviluppate negli studios che ospitano tante importanti scenografie. Il fumo alto ha costretto la chiusura di alcune strade.

Roma, incendio a Cinecittà: bruciano gli studios

Ancora fiamme nella Capitale: non c’è pace in quest’estate per tante città di Roma che continuamente devono fronteggiare le conseguenze dei roghi. L’ultimo incendio è scoppiato nel pomeriggio del primo agosto negli studios di Cinecittà. Le fiamme hanno già travolto le scenografie di Young Pope e Jerusalem che starebbero andando distrutte.

I vigili del fuoco informano che alle 15.50 circa sono state inviate tre squadre per cercare di domare l’incendio. “Sul posto anche funzionario di turno e Capo Turno provinciale”, si legge in una nota dei pompieri. «Non è ancora chiaro cosa sia stato ad accendere la miccia, stiamo cercando di capire da dove sia partito: si sentivano e si sentono diverse esplosioni. C’è molto caldo e vento, magari sarà stato un corto circuito o una sigaretta, ma non credo sia doloso. Davanti a me c’è una distruzione totale», ha dichiarato una delle professioniste che lavora negli studios.

Le fiamme si avvicinano alle case

A causa dell’incendio scoppiato a Cinecittà, il Grande Raccordo Anulare di Roma è provvisoriamente chiuso al traffico all’altezza dello svincolo con via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate in entrambe le direzioni. Tutte le strade che si trovano nei pressi degli studios di Cinecittà sono state chiuse al traffico. La nuvola di fumo che si sta alzando dal luogo dell’incendio è visibile in tutto il quadrante sud di Roma.

