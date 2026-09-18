Orrore in una scuola media della periferia est di Roma. Questa mattina, proprio mentre gli alunni stavano entrando a scuola, uno studente di 13 anni avrebbe aggredito una sua professoressa, prima spruzzandole dello spray urticante sul volto e poi accoltellandola. Fortunatamente, la docente, soccorsa e trasportata in ospedale, seppur sotto choc, ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita.

Il ragazzo, subito fermato da un compagno di scuola intervenuto per soccorrere la professoressa, secondo quanto si apprende aveva con sé anche un cellulare con l’app Telegram aperta e avrebbe tentato di filmare l’intera azione in diretta.

Roma, professoressa delle medie aggredita a scuola da uno studente 13 enne. Il ragazzo prima l’ha colpita con lo spray urticante e dopo l’ha accoltellata

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Centocelle, che hanno preso in consegna il 13enne e stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni dell’aggressione. In particolare, gli investigatori intendono chiarire il presunto tentativo di riprendere l’aggressione attraverso una videochiamata e capire come il ragazzo sia riuscito a introdurre all’interno della scuola il coltello e lo spray urticante.

Al momento, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, non risultano elementi ufficiali che consentano di stabilire un movente. Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire se vi fossero stati eventuali contrasti pregressi tra il 13enne e la docente.