Roma rafforza il trasporto pubblico. Arruolati 51 autisti. Raggi: “Nei prossimi giorni saranno alla guida dei nuovi bus”

“Quelli che vedete sono i nuovi autisti di Atac. Sono 51 neoassunti che stanno per completare i corsi di formazione, svolti online nel rispetto delle norme anti-Covid. Nei prossimi giorni saranno alla guida dei nuovi bus acquistati per Roma e forniranno un aiuto prezioso in un momento così delicato”. E’ quanto ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un post sulla sua pagina Facebook. “Sono risorse importanti – ha scritto ancora – che entrano a far parte della nostra azienda di trasporto pubblico. Il nostro piano di risanamento di Atac va avanti”.