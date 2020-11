Rousseau sta vivendo un momento difficile. Casaleggio lancia un piano di rilancio e autofinanziamento. Nascono spazi digitali territoriali e gli Ambasciatori della Partecipazione

“Com’è noto, Rousseau sta vivendo un momento difficile. Proprio in questi mesi abbiamo sentito il profondo supporto e la fiducia di tanti che vogliono lavorare insieme a soluzioni che possano supportare il progetto e continuare a garantire agli attivisti di essere protagonisti di uno spazio decisionale e di partecipazione unico al mondo”. E’ quanto ha detto Davide Casaleggio, che questa sera presenta il piano 2020-21 dell’Associazione Rousseau. “Abbiamo deciso di ascoltare il loro suggerimento – ha aggiunto – e proporre così un piano di rilancio con attività e progetti che alimenterà un piano di autofinanziamento che possa compensare i gravi e mancati introiti previsti e aggregare i contributi necessari”.

“Tra i progetti – si legge in un’anticipazione dei contenuti del piano pubblicata sul Blog delle stelle – che presenteremo ci sarà il percorso già avviato a luglio con il Villaggio Rousseau per definire il nuovo sistema meriti che consentirà di far emergere le persone che creano valore per il MoVimento 5 Stelle. Un altro importante progetto riguarderà la creazione di una rete di persone, annunciata già il 4 ottobre, che chiameremo Ambasciatori della Partecipazione e che coinvolgerà tutti coloro che vogliono formarsi e promuovere la democrazia diretta e gli strumenti di partecipazione e di cittadinanza attiva e digitale”.

“Presenteremo – aggiungono ancora dall’Associazione Casaleggio – un percorso di co-progettazione, che nasce da un’idea degli attivisti della regione Lazio, per costruire insieme spazi digitali territoriali e tematici su Rousseau, che possano integrarsi con gli spazi fisici e che consentano agli iscritti di incontrarsi per area geografica e in base alle loro competenze. A raccontarlo ci sarà Francesca De Vito, promotrice dell’iniziativa”,