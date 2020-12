Sala annuncia che si ricandiderà a sindaco di Milano. “Non per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase, che sarà difficile e faticosa”

“Mi candido a ottenere la vostra fiducia per poter guidare una nuova trasformazione di Milano. Come potete capire dalle parole, non mi candido per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase, che sarà difficile e faticosa, ma che sono convinto riporterà Milano ad essere una città di ispirazione per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo”. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video sui social con cui ha annunciati la sua decisione di ricandidarsi a primo cittadino del capoluogo milanese. “Sono pronto, a voi decidere” ha quindi affermato, rivolgendosi ai milanesi. Il sindaco si è detto convinto che, “se non sceglierete me, certamente avrete la possibilità di scegliere altri candidati capaci, perché così è sempre stato a Milano. Nel frattempo mi impegnerò al massimo fino all’ultimo giorno del mio mandato”.