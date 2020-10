Sale ancora la curva dei contagi. Oltre 19mila casi e 91 morti in 24 ore. Più di mille ricoverati nelle terapie intensive. Novemila nuovi positivi tra Lombardia, Campania e Piemonte

Ancora in crescita i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi toccano il numero record di 19.143 (ieri erano stati 16.079) a fronte di 182.032 tamponi contro i 170.392 di ieri. Si riduce il numero dei decessi: 91 contro i 136 della giornata precedente. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, crescono di 16.700 unità portando il totale a 186.002. Salgono a 261.808 (+2.352) i guariti. I ricoverati nei reparti ordinari, con sintomi, sono 9.694 (+855), 1.049 (+57) quelli in terapia intensiva. Le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, asintomatiche o con sintomi lievi, sono 174.404 (+15.788). Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono Lombardia (4.916), Campania (2.280) e Piemonte (2.032).