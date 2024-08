Salvini blinda Vannacci e assicura: “Sarà a Pontida con la Lega, non farà un nuovo partito”

Matteo Salvini smentisce le voci secondo cui Roberto Vannacci vorrebbe lasciare la Lega per fondare un nuovo partito.

È stato uno dei temi di cui avrebbero discusso Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Uno degli aspetti che preoccupa la presidente del Consiglio. Parliamo della possibile fuoriuscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega, con la quale è stato eletto europarlamentare, per fondare un nuovo partito. Un’ipotesi che Salvini ora si affretta a smentire. “Non ha intenzione di fare alcun partito”, assicura il segretario leghista durante una diretta social.

Anzi, assicura il leader del Carroccio, Vannacci “sarà a Pontida al grande raduno domenica 6 ottobre”. Eppure l’ipotesi di un nuovo partito fondato dal generale circola da giorni. Per Salvini sono soltanto invenzioni della stampa, nulla di concreto. Ma i segnali emersi negli scorsi giorni sembrano trovare conferma non solo nelle indiscrezioni dei giornali, ma anche nelle parole che lo stesso Salvini avrebbe rivolto a Meloni durante il loro incontro, annunciandole che la possibile scissione del generale non è un’ipotesi così remota.

Salvini assicura: Vannacci non fonderà un nuovo partito

Per Salvini questa notizia nasce dal fatto che “la sinistra” vuole attaccare “la Lega e il governo: qualche giornale si inventa i partiti di Vannacci che non ci sono”. Il leader del Carroccio assicura: “Questa mattina ho sentito via sms Vannacci, ci ridiamo su sopra questa ricostruzioni surreali che hanno la credibilità di Topolino”.

Nessun dubbio per Salvini: “A Pontida ci sarà Roberto Vannacci, con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace”. Se sarà così, alla fine, lo scopriremo a ottobre.