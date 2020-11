Salvini cheerleader di Trump. Per il quotidiano britannico The Independent il Capitano diffonde teorie cospirazioniste sul voto americano

“La cheerleader italiana di Trump diffonde teorie cospirazioniste prive di fondamento sul voto americano”. E’ quanto scrive l’autorevole quotidiano britannico The Independent (leggi l’articolo) commentando le recenti dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, secondo cui il presidente Donald Trump farebbe bene a denunciare brogli e irregolarità nelle elezioni negli Stati Uniti. “Salvini – scrive ancora The Independent – non ha nascosto il suo sostegno a Trump, è apparso con cappelli e mascherine con scritto ‘Trump 2020’, e ha copiato alcuni degli slogan di Trump nelle elezioni italiane del 2018 quando ha usato ‘prima gli italiani‘ per la sua campagna elettorale. Il suo partito Lega di estrema destra ha continuato a perdere consensi da quando il coronavirus è esploso in Italia a febbraio e attualmente sondaggi intorno al 24% secondo recenti sondaggi”.