Salvini sul Codice della strada fa nuove promesse: “Siamo in fase di approvazione. Più controlli e sanzioni””

Salvini sul Codice della strada ha fatto nuove dichiarazioni promettendo misure che a breve verranno lanciate ufficialmente secondo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Salvini sul Codice della strada fa nuove promesse

il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha fatto nuove promesse sul Codice della strada. “Siamo in fase di approvazione di un nuovo codice della strada” e “in questi primi nove mesi del 2023 i risultati concreti già si vedono, sono aumentati i controlli e sono diminuiti gli incidenti e le vittime”.

Le parole del ministro

Il nuovo codice, ha ricordato Salvini, “prevede l’educazione stradale nelle scuole, più controlli e più sanzioni, ad esempio con il ritiro della patente temporaneo per chi utilizza lo smartphone durante la guida, con sanzioni più pesanti per i recidivi che guidano in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, con l’installazione ad esempio, dello strumento dell’alcol lock per bloccare l’accensione della vettura in caso di recidiva“.

“Stiamo pensando anche alle due ruote con investimenti per i guardrail salvavita per i motociclisti e regole più stringenti per i monopattini, che in Italia arrivano a viaggiare anche a 50-60 chilometri all’ora creando più di un problema”, ha sottolineato il ministro, indicando che la direzione intrapresa anche in Ue è “quella corretta”.