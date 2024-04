Sanità, Conte: “Meloni si vanta in tv di fantomatici record”

Conte: "Abbiamo sentito di nuovo Meloni vantarsi in tv per fantomatici record nei finanziamenti in Sanità".

“Abbiamo sentito di nuovo Meloni vantarsi in tv per fantomatici record nei finanziamenti in Sanità. E poi c’è la realtà. Quella dei tagli del Governo agli investimenti in Sanità rispetto al Pil che ci riportano indietro di anni, nonostante le tante carenze e le liste di attesa interminabili”. È quanto scrive su X il presidente del M5S, Giuseppe Conte.

C’è poi la realtà, prosegue Conte, “dei ritardi sul Pnrr, con soli 3,7% dei fondi in Sanità spesi nonostante le tante difficoltà dei cittadini. Quella dei 4 milioni di italiani che rinunciano alle cure e dei molti di più che sono costretti a indebitarsi, con il diritto alla salute che si trasforma così in bene di lusso”.

C’è inoltre la realtà “dei presidenti di Regione, molti sono di centrodestra, che protestano contro il Governo per scongiurare i tagli di Meloni, come la sforbiciata di 1,2 miliardi per la messa in sicurezza degli ospedali. Quella del documento di 14 scienziati, tra i quali il Premio Nobel Parisi, che sottolineano come il finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia sceso al di sotto del livello di vent’anni fa”.

“Mi auguro che Meloni abbia finito le giacche sotto le quali nascondersi. È urgente aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà”

“Nella Giornata mondiale della Salute mi auguro che Meloni abbia finito le giacche sotto le quali nascondersi. È urgente aprire gli occhi e guardare in faccia la realtà, agire e fare il contrario di quanto ha fatto finora”, conclude il leader M5S.