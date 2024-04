Sanità, da Rocca 50 milioni in un anno alle cliniche private del Lazio. Il Pd all’attacco: “Solo briciole agli ospedali pubblici”

La Sanità pubblica del Lazio è allo stremo. Ma il governatore Francesco Rocca trova altri 8 milioni da stanziare – “a discapito delle strutture pubbliche” – per l’affitto di posti letto nelle strutture private. La denuncia arriva dalla consigliera regionale del Pd, Sara Battisti.

Da Rocca cinquanta milioni alla Sanità privata

“La ricetta di Rocca è chiara: briciole agli ospedali per nuovo personale, nuovi macchinari e miglioramento dei servizi ai cittadini e tanti soldi per l’affitto di posti letto nelle strutture private – accusa l’esponente dem –. Con gli otto milioni destinati in questi giorni ai privati, sono già cinquanta in totale da inizio legislatura”.

Ma non è tutto. “Non bastano gli appelli di medici e scienziati di questi giorni preoccupati dallo smantellamento del servizio sanitario, non servono le preoccupazioni delle Regioni, alcune delle quali anche di destra, sui sempre minori finanziamenti del governo Meloni sulla Sanità – conclude Battisti –. Per Rocca la linea è chiara: i cittadini che possono permettersi di pagare, si curano; per gli altri non c’è alcuna possibilità”.