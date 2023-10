Sanità in Campania, i 5 Stelle denunciano il taglio dei fondi

Il caso sanità in Campania fa insorgere le opposizioni in Consiglio regionale. Parla il consigliere regionale M5S, Saiello.

Il caso sanità in Campania fa insorgere le opposizioni in Consiglio regionale. Ieri sono arrivate le ultime dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca: “avremo meno risorse rispetto agli anni precedenti”. E questo è inaccettabile, dice il consigliere regionale M5S Gennaro Saiello.

Cosa non funzione nella sanità campana?

“Il nostro sistema sanitario è estremamente fragile, con un’organizzazione frammentaria, che apre varchi enormi al privato. Il presidente De Luca ha messo le mani avanti, anticipando che ci aspettano mesi complicati e difficili dal punto di vista finanziario, ma questo è un modo sin troppo semplice per nascondere la sua incapacità gestionale. La battaglia sui fondi va fatta, ma il governatore si preoccupi di razionalizzare i finanziamenti investendo seriamente sulla sanità pubblica”.

I pronto soccorso sono stati al centro di proteste: i comitati chiedono la riapertura di quelli dei Policlinici. È una prima soluzione?

“Da tempo chiediamo che il Policlinico della Federico II abbia un suo pronto soccorso. Bisogna intervenire con soluzioni strutturali di ampio respiro che vadano a potenziare stabilmente la rete di assistenza territoriale. Mi riferisco in particolare alle Case e agli Ospedali di Comunità. A febbraio 2022 De Luca ha presentato il Piano di Sanità territoriale della Regione, con un investimento complessivo per queste finalità di 380 milioni euro: ad oggi non si hanno notizie: alla mia interrogazione in merito non ho ricevuto risposta”.

Il 118 e la sicurezza del personale sanitario: come intervenire?

“Innanzitutto tutelando settori come quello dell’emergenza-urgenza, intervenendo sulla sicurezza. Noi abbiamo approvato una legge a livello nazionale che rende procedibile d’ufficio tutte le aggressioni al personale sanitario ma dobbiamo necessariamente salvaguardare quei reparti più esposti”.

A proposito di carenza del personale: è d’accordo con De Luca sull’abolizione del numero chiuso alla facoltà di Medicina?

“De Luca si è accorto del problema del numero chiuso a medicina dopo otto anni al governo della Regione. Siamo d’accordo a formule differenti che favoriscano l’accesso alla facoltà, e il test attuale non è in grado di intercettare la reale vocazione a svolgere la professione di medico. Noi abbiamo evidenziato la necessità di cambiare le cose già anni fa e vediamo con favore il modello francese”.

Liste di attesa: avete denunciato anche la sproporzione dell’uso dell’intramoenia.

“Continuo a domandarmi dove si curi il governatore perché la realtà è diversa da come la racconta. I centri privati accreditati in Campania erogano prestazioni in regime di convenzione solo nei primi giorni di ogni mese. Nella regione il numero di prestazioni erogate nel canale pubblico è inferiore, per tutti gli esami e le visite monitorate, a quelle erogate in intramoenia, e questo vale presso tutte le Aziende ospedaliere. Solo per fare un esempio, al Cardarelli di Napoli sono state somministrate 1255 visite ortopediche in intramoenia e nel pubblico 112. È insostenibile”.