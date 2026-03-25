Santanchè si è dimessa: “Lascio solo per la richiesta di Meloni”

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è dimessa. Dopo il pressing di Giorgia Meloni, che ha chiesto pubblicamente un passo indietro all’esponente del suo stesso partito, Santanchè ha deciso di dimettersi. Così come fatto ieri da Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario alla Giustizia e capa di gabinetto del ministro Carlo Nordio.

Santanchè nella sua lettera di dimissioni, inviata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha scritto: “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.

“Ti ringrazio – scrive l’ormai ex ministra rivolgendosi a Meloni – per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio partito ritiene utile e opportuna”.