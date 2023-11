Schlein dice no a Meloni: non sarà ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia

Il confronto non ci sarà. Non ad Atreju almeno, la festa di Fratelli d’Italia. L’idea era quella di un confronto a casa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la segretaria del Pd, Elly Schlein, in occasione del tradizionale appuntamento organizzato dal partito di maggioranza relativa.

Negli scorsi giorni da Fratelli d’Italia era arrivato un invito – a quanto pare solo verbale e non formale – alla segretaria dem per partecipare al festival che si terrà tra il 14 e il 17 dicembre. La partecipazione di Schlein (in qualsiasi forma), però, alla fine non ci sarà.

Schlein declina l’invito di Meloni per Atreju

Secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, infatti, la segretaria non sarebbe intenzionata a partecipare alla manifestazione organizzata dal partito della presidente del Consiglio. L’invito formale pare non sia mai arrivato, ma Schlein avrebbe già valutato l’idea decidendo di declinare l’invito.

La linea del Nazareno è che il confronto si debba tenere in altre sedi, più istituzionali: “Con Fratelli d’Italia ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio”, riferiscono fonti del Nazareno. Nessuna smentita, quindi, della notizia pubblicata oggi su alcuni quotidiani, ma una decisione di non accettare l’invito – per quanto mai formalizzato – di una partecipazione di Schlein ad Atreju.