Scintille tra Schlein e Meloni sul tetto alle assunzioni nella sanità

“Signora presidente, mi spieghi una cosa: lei è andata al governo per risolvere i problemi degli italiani o per scaricare le responsabilità su altri?”. È quanto ha detto oggi la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella replica dopo la risposta della premier Meloni all’interrogazione dei Dem sulla sanità al premier time, in cui è stato chiesto un piano straordinario di assunzioni nella sanità. “Il tetto alle assunzioni – ha poi aggiunto la leader dem – è stato introdotto nel 2009, al governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei”.

“Il tetto alle assunzioni è stato introdotto nel 2009, al governo c’era lei e nello specifico il problema lo ha creato lei”

“Lei è la regina dei tagli”, ha aggiunto Schlein rivolgendosi al premier Meloni, “lei è la regina dell’Austerità”. “Non esiste la destra sociale, è una destra letale”, ha detto ancora la segretaria del Pd a proposito delle risorse sulla sanità.

Schlein alla Meloni: “Anziché occuparsi di attaccare la stampa pensi ai problemi concreti del Paese. Noi continueremo a occuparci di sanità”

“Mi sembra che Meloni abbia avviato la campagna – ha aggiunto Schlein – perché con questi attacchi alla giornalismo di inchiesta alla libertà di stampa assieme a quelli alla magistratura e ai sindacati l’abbiamo già visto in paese che si definiscono democrazie illiberali. Anziché occuparsi di attaccare la stampa come sta facendo in questi giorni con Repubblica, a cui va la nostra solidarietà, Giorgia Meloni dovrebbe occuparsi dei problemi concreti del paese. Noi continueremo a occuparci di sanità perché è la prima preoccupazione che ci consegnano i territori”.

“Soprattutto gli anziani fanno fatica se hanno appuntamento per una visita a due o tre anni. Abbiamo insistito sulla mancanza di personale perché è assurdo pensare di abbattere le liste di attesa chiedendo solo di lavorare di più a un personale già stremato e che non ha goduto di ferie. Per questo insistiamo sullo sblocco delle assunzioni”, aggiunge Schlein. “Si assumono persone solo con contratti a termine o vetrinisti pagati allora, e questo e’ un costo per le stesse aziende sanitarie. È un modo silenzioso per smantellare la sanità pubblica. Perché poi i medici fuggono all’estero. Questo sta mettendo sotto grave stress la tenuta del sistema sanitario nazionale”.

La replica della Meloni: “Chiedete a noi di risolvere i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo”

“Considero un implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei 10 anni in cui siete stati al governo” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alla Camera all’interrogazione della segretaria del Pd. “Grazie per fidarvi di questo governo”, ha ironizzato la premier.

Leggi anche: Governo, Conte a Meloni: “Lei è un re Mida al contrario. Tutto quello che tocca distrugge. La più grande truffa del secolo è il programma farlocco presentato agli elettori”