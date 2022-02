Sciopero 25 febbraio 2022 a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino: da Trenitalia al trasporto locale bloccata la penisola

Sciopero del 25 febbraio 2022 a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino: l’evento causerà possibili disagi negli spostamenti con mezzi pubblici. Saranno coinvolti tram, metro e bus dell’intera penisola ma verranno tutelate alcune fasce orarie di garanzia.

Sciopero 25 febbraio 2022, la decisione dei sindacati: da Trenitalia al trasporto locale bloccata la penisola

Nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022, è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore che riguarderà i trasporti pubblici locali. Lo sciopero è stato indetto da Cgil, Cisl e Uil e potrebbe causare la soppressione di bus, tram e metro, generando disagi ai pendolari di tutta la penisola.

Lo sciopero generale del trasporto pubblico locale, che è stato annunciato in modo ufficiale dalle segreterie nazionali Fit-Cisl, Filt- Cgil, Ugl Fna, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Fast Confsal, è stato stabilito in seguito alle incertezze scaturite dal confronto sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori. Secondo quanto riferito dai sindacati, infatti, le trattative sarebbero in stallo, ponendosi in contrasto con lo stanziamento di considerevoli risorse pubbliche già indirizzate al settore. I sindacati, quindi, stanno denunciando la scarsa volontà di finalizzare il rinnovo del contratto nazionale e stanno chiedendo l’intervento del Ministero dei Trasporti e della mobilità sostenibile per sbloccare la situazione.

Lo sciopero del 25 febbraio 2022 interesserà l’intero Paese, con particolare attenzione a grandi città come Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino.

Sciopero 25 febbraio 2022 a Roma: stop dei mezzi Atac

A Roma, lo sciopero di venerdì 25 febbraio 2022 riguarderà le linee Atac di tram, bus, filobus metropolitane e le linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Inoltre, risultano essere a rischio anche le 103 linee periferiche annesse al consorzio della Roma Tpl.

Nello specifico, l’elenco completo delle linee bus toccate dallo sciopero è il seguente: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

Sciopero 25 febbraio 2022 a Napoli: fasce di garanzia ANM

Con lo sciopero del 25 febbraio, a Napoli è prevista l’interruzione del servizio di trasporto pubblico fornito da ANM. Subiranno variazioni e interruzioni sia le linee di superfice come bus, filobus e tram che le linee della metropolitana e della funicolare.

Per le linee di superfice, ANM garantirà il servizio tra le ore 05:30 e le ore 08:30 e tra le ore 17:00 e le ore 20:00. Le ultime partenze verranno effettuate circa 30 minuti prima dell’avvio ufficiale dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la sua conclusione.

La prima corsa della Metro Linea 1 partirà da Piscinola alle ore 06:42 e da Garibaldi alle ore 07:22. L’ultima corsa sarà prevista da Piscinola alle ore 09:16 e da Garibaldi alle ore 09:14. Il servizio riprenderà nella fascia pomeridiana alle ore 17:12 da Piscinola e alle ore 17:52 da Garibaldi. L’ultima corsa serale sarà alle ore 19:46 da Piscinola e alle ore 19:44 da Garibaldi.

In relazione alle funicolari, per Chiaia, Centrale e Montesanto l’ultima corsa mattutina verrà garantita alle ore 09:20. Il servizio verrà riattivato nel pomeriggio alle ore 17:00 e chiuderà con l’ultima corsa serale delle ore 19:50. L’impianto di Mergellina resterà chiuso.

Sciopero 25 febbraio 2022 a Milano: fermi Atm e Trenord

A Milano, lo sciopero di venerdì 25 febbraio 2022 comporterà la cancellazione di numerose corse per quanto riguarda Atm e Trenord.

A proposito dello sciopero generale di 24 ore dei trasporti pubblici locali indetto dai sindacati, Atm ha rilasciato una nota ufficiale con la quale ha ribadito le motivazioni dell’evento e ha fornito indicazioni utili ai viaggiatori al fine di consentire loro la migliore organizzazione possibile rispetto al ricorso ai mezzi del trasporto pubblico locale.

In particolare, la nota di Atm riporta il seguente messaggio: “Tenuto conto delle diverse proclamazioni, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio”.

Sciopero 25 febbraio 2022 a Firenze: la nota di Autolinee Toscane (ex Ataf) e Trenitalia

Nella città di Firenze, lo sciopero si contraddistinguerà per la cancellazione di numerose corse di bus. Le fasce orarie garantite da Autolinee Toscane (ex Ataf) sono:

Prato e Firenze urbano fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

fascia di garanzia dalle Firenzeextraurbano (Ex Busitalia) dalle 4.15 alle 8.15 e dalle 12.30 alle 14.30.

(Ex Busitalia) Firenzeextraurbano (Ex Cap) dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Per il servizio tramviario, le fasce orarie di garanzia sono dalla 06:30 alle 09:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Invece, per i treni regionali di Trenitalia in partenza da Firenze, le fasce di garanzia assicurate saranno dalla 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Sciopero 25 febbraio 2022 a Torino: variazioni nella rete di trasporti GTT

A Torino, lo sciopero causerà variazione nelle corse di autobus, tram, metropolitana e mezzi SFM gestite da GTT (Gruppo Torinese Trasporti).

Per quanto riguarda tram e autobus per il trasporto urbano e suburbano, lo sciopero durerà fino alle 06:00, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 fino a fine servizio. I trasporti saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Per la metropolitana Torino, lo sciopero durerà fino alle 06:00, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 fino a fine servizio. I trasporti saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 15:00.

Per le linee extraurbane e il treno SFM-A, lo sciopero durerà dalle 08:00 alle 14:30 e dalle 17:30 a fine servizio. I trasporti extraurbani garantiti lo sciopero durerà da inizio servizio alle 08:00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Per le ferrovie SFM, lo sciopero per il treno SFM1 Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) durerà da inizio servizio alle 06:00, dalle 09:00 alle 18:00 e dalle 21.00 a fine servizio. I treni saranno garantiti dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00.