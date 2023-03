Anche nel 2023, l’8 marzo – Giornata Internazionale della donna – coincide con un vasto sciopero genera e nazionale. Tutte le lavoratrici e i lavoratori possono scegliere di aderire alla protesta in vigore per 24 ore in tutti i settori (pubblici, privati e cooperativi) dal trasporto pubblico a scuola e sanità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, in particolare, sono attesi possibili disagi a Roma, Napoli, Milano, Firenze e Torino che coinvolgeranno non solo tram, metro e bus ma anche l’alta velocità.

Sciopero 8 marzo 2023: il motivo della protesta

Nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, è stato indetto uno sciopero generale e nazionale di 24 ore che, tra gli altri settori, riguarderà anche i trasporti pubblici locali. Lo sciopero è stato indetto da Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il Sindacato di Classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi Educazione e potrebbe causare la soppressione di bus, tram e metro, generando disagi ai pendolari di tutta la penisola.

L’evento è stato organizzato per protestare contro la violenza sulle donne e per sostenere i loro diritti a partire da quelli dell’eguaglianza salariale e dell’aborto. Lo sciopero ha avuto inizio allo scoccare della mezzanotte e rimarrà in vigore fino alle ore 21:00 dell’8 marzo. Gli orari possono subire una variazione a seconda delle scelte compiute dalle aziende che si occupano del trasporto pubblico nelle principali città italiane e delle fasce di garanzia stabilite.

Stop dei mezzi Atac a Roma

A Roma, lo sciopero comporteà la riduzione della circolazione dei mezzi pubblici, come riferito da Atac, Astral, Roma Tpl e Cotral. Per tutta la giornata, a eccezione delle fasce di garanzia (prima delle 08:30 e tra le 17:00 e le 20:00), infatti, il trasporto locale non sarà attivo.

Sciopero 8 marzo 2023 a Milano: fermi Atm e Trenord

A Milano, lo sciopero di mercoledì 8 marzo 2023 comporterà la cancellazione di numerose corse per quanto riguarda Atm e Trenord.

Per quanto riguarda Trenord, la società ha annunciato lo stop dei treni per 24 ore.

Nel caso di Atm, invece, l’azienda ha comunicato quanto segue: “Le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”.

La situazione a Bologna, Napoli e Roma

A Bologna, il trasporto pubblico è in stop dalle ore 08:30 fino alle ore 16:30. Dopo una breve ripresa dei servizi, sarà di nuovo sospeso a partire dalle 19:30 e fino al termine delle corse previste.

Nelle città di Napoli e Torino, è stato confermato lo sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda il capoluogo piemontese, Gtt garantirà i servizi urbani e suburbani e il funzionamento della metropolitana dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

