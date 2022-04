Sciopero aerei oggi: i voli cancellati l’11 aprile 2022 in seguito a una mobilitazione dei sindacati dei controllori di volo.

Sciopero aerei oggi: il motivo dell’iniziativa e i disagi del trasporto aereo

Sciopero aerei oggi: nella giornata di lunedì 11 aprile 2022, potrebbero verificarsi alcuni disagi rispetto al trasporto aereo. È prevista, infatti, una mobilitazione dei sindacati dei controllori di volo. L’azione di sciopero, indetta dalle sigle sindacali Ugl-Ta e Unica e attesa per la fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 17:00, è stata organizzata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano.

In considerazione di quanto riferito dalle agenzie, verranno garantite le prestazioni indispensabili ma è stata annunciata la cancellazione di numerosi voli nazionali e internazionali.

Sull’iniziativa, si è espresso il presidente dell’associazione Sportello dei Diritti, Giovanni D’Agata, che ha dichiarato: “La protesta è di quelle che possono mettere in ginocchio il traffico aereo. Pertanto, vi consigliamo di controllare sul sito ufficiale lo stato del vostro volo per restare indenni gli ultimi giorni prima delle ferie pasquali oppure proprio durante il trasferimento verso o dalle vacanze”.

In particolare, l’azione sindacale potrebbe compromettere gli orari dei voli della compagnia ITA Airways che ha recentemente sostituito Alitalia. La compagnia ha riferito che, al fine di ridurre i disagi, ricorrerà all’uso di aerei più grandi per operare su rotte nazionali e internazionali in modo tale da aumentare il numero di passeggeri trasportati.

Ita Airways, i voli cancellati lunedì 11 aprile 2022

In relazione allo sciopero degli aerei di oggi 11 aprile 2022, ITA Airways ha invitati i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo sul sito ita-airways.com prima di raggiungere l’aeroporto; contattare la compagnia aerea chiamando al numero verde 893 49049 dall’Italia o al numero +39 06.85960020 dall’estero; o, ancora, contattare l’agenzia di viaggio che ha acquistato il biglietto aereo.

I passeggeri in possesso di biglietto, secondo quanto comunicato dalla compagnia, potranno riprenotare il proprio volo senza costi aggiuntivi o penali oppure chiedere il rimborso totale del biglietto se il volo viene cancellato oppure se il ritardo alla partenza supera le 5 ore. Il rimborso può essere richiesto entro e non oltre il prossimo 14 aprile 2022.

Sul sito di ITA Airways, tra i voli cancellati figurano: