Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 a Umbertide

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall’Ingv alle 16.05 di oggi a 5 chilometri a Est di Umbertide, in provincia di Perugia.

Il sindaco di Umbertide, epicentro della scossa di terremoto registrata questo pomeriggo in Umbria, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il sindaco, Luca Carizia, ha detto all’Ansa che non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

Ai centralini dei Vigili del fuoco sono comunque arrivate diverse richieste di informazioni, ma al momento nessuna richiesta di intervento. Le verifiche da parte del Dipartimento della Protezione Civile sono comunque attivate.

“Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro in provincia di Perugia” ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“A seguito dell’evento sismico registrato questo pomeriggio alle ore 16.05 in provincia di Perugia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.4 – riferisce una nota del Dpc -, sono in corso le verifiche della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile”.