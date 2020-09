Scuola, Azzolina: “Sarà un anno molto complesso. Abbiamo costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte”

“Sarà un anno molto complesso, ma sono certa che gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe. Dovranno rispettare delle regole e fare dei piccoli sacrifici, ma sono piccole regole fondamentali per la loro sicurezza e quella dei loro cari, e gli permetteranno di ritornare in classe in presenza, di riappropriarsi della socialità e di tutto ciò di bello che c’è nelle nostre scuole”. E’ quanto ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina augurando buon anno scolastico a studenti e studentesse. “Abbiamo lavorato tanto – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la propria parte. Essere a Vo’ Euganeo è un segnale importante per un territorio che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato gli studenti. Sarà una bellissima giornata. Un in bocca al lupo a tutti, sono molto emozionata questa mattina, e sono certa che famiglie, studenti e insegnanti provino la mia stessa emozione”.