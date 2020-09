Scuola, Conte: “E’ un giorno importante. Questa sera faremo un primo bilancio. Non nascondiamo delle criticità”

“Oggi è un giorno importante per la comunità nazionale. Viviamo questo giorno con entusiasmo. Non nascondiamo delle criticità, questa sera confidiamo di ritrovarci anche a fare un primo bilancio. Siamo anche consapevoli che mai come quest’anno stiamo investendo nella scuola, a dispetto della pandemia. Continueremo a valutare con la ministra Azzolina e i ministri competenti questa prima giornata per contribuire alla realizzazione di quest’anno scolastico”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Palazzo Borromeo a proposito dell’avvio dell’anno scolastico. “Questa mattina mi sono dedicato nella mia veste di padre – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, l’ho accompagnato e lasciato per l’ultimo miglio che ha percorso da solo. Mi sembra corretto anche nei riguardi dell’istituto scolastico, che io abbia solo la veste di padre e non di premier”.