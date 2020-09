Scuola, una bufala tira l’altra. Ormai la destra fa propaganda solo con le fake news. L’ultima performance è di Toti: pubblica una foto con i bambini in ginocchio. Ma era solo un gioco

I bambini in ginocchio a scuola, perché senza banchi, mostrati in un post su Facebook dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, sono una bufala vergognosa. L’ennesima diffusa da chi, in queste ore, anziché dare un contributo al Paese, ha scelto di attaccare, sempre e comunque, il governo e in particolare la ministra Lucia Azzolina alle prese con un difficile riavvio dell’anno scolastico. Per non parlare, poi, di chi la rilancia senza informarsi, alimentando la disinformazione (cioè quello che cercava chi l’ha resa virale sui social per fare propaganda), o, peggio ancora, chi continua a diffonderla pur sapendo che è una fake news (come alcuni media).

“Cara Azzolina – scrive nel post Toti -, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo. Io lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia”.

Poi il governatore, in un successivo post, prova a correre ai ripari: “Ai signori grillini e sinistri che insistono a dire che si tratta di una foto fake o creata ad arte, suggerisco di leggere le dichiarazioni del direttore scolastico che ammette e giustifica l’immagine che avete visto dicendo che era un gioco e che i ragazzi stavano disegnando. Purtroppo però non è l’unico caso e non mi pare, guardando anche le altre foto che ho, che fosse un gioco. Non siamo noi a dire che la foto è vera, è la scuola stessa che lo conferma. Comunque in certe occasioni basterebbe chiedere scusa”.