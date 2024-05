L’ufficio di presidenza del Senato ha nominato il nuovo segretario generale: sarà Federico Toniato, già vicesegretario di Palazzo Madama. La sua nomina è avvenuta per acclamazione ed è stata salutata con un lungo applauso: prenderà il posto dell’uscente Elisabetta Serafin, diventata presidente di Saipem. Il Consiglio di presidenza ha anche votato i nuovi vicesegretari generali, che passano da tre a quattro: sono Edoardo Sassoli, Alfonso Sandomenico, Alessandro Goracci e Grazia Maniscalco.

Tre entreranno subito in funzione, mentre per il quarto sarà necessario attendere il confronto con la rappresentanza sindacale di Palazzo Madama. La nomina di Toniato è stata accolta con soddisfazione dal presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Sono molto contento, dopo il grande lavoro della dottoressa Serafin, che lasci un compito così importante a una persona di cui tutto il Senato ha piena fiducia”.

Chi è Federico Toniato, nuovo segretario generale del Senato

Toniato è laureato in Giurisprudenza all’università La Sapienza di Roma ed è esperto di valutazione delle politiche pubbliche. È inoltre componente dell’Advisory Board del dipartimento di Economia dell’Università Ca’Foscari di Venezia ed è da 20 anni al servizio dell’assemblea (2005). Nel 2014 è diventato vicesegretario generale dell’Area parlamentare e poi Capo ufficio stampa dal 2016. Ha lavorato per la commissione Antimafia (dal 2002 al 2006), per il servizio del Personale (2001-2003) ed è stato anche vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2011 al 2013. È inoltre attivo nel volontariato nell’ambito del disagio minorile.