Sequestrata la nave per la sicurezza al G7

“La squadra mobile di Brindisi sta sequestrando la nave Goddess of the Night (o Mykonos Magic, ex Costa Magica, ndr), ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche”. A renderlo noto è stato il segretario del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese, ricordando che la nave era destinata ad ospitare gli oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia aggregate in Puglia per il servizio di sicurezza del G7.

La Squadra mobile di Brindisi ha sequestrato la nave Goddess of the Night destinata ad ospitare oltre 2.500 agenti per il servizio di sicurezza del G7

Nave che, sottolinea Pianese, “versava in pessime condizioni igienico sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate”. A Brindisi è arrivata intanto questa mattina la “Gnv Azzurra”, la nave traghetto sostitutiva che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza del G7. Per tutti gli altri, invece, è stata trovata una sistemazione in diverse strutture ricettive sul territorio.

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni riguardanti la qualità degli alloggi predisposti per il personale della Polizia di Stato. In particolare, molti colleghi lamentano di essere stati trasferiti da una situazione già di per sé critica a una soluzione ancora più inadeguata: l’utilizzo della nave traghetto Gnv Azzurra” ha dichiarato in una nota la segreteria pugliese del Siap in riferimento alle condizioni degli alloggi destinati alle forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza per il G7 in programma a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano da domani al 15 giugno.

Il personale delle forze di polizia è stato trasferito sulla nave-traghetto Gnv Azzurra e in altre strutture ricettive del territorio

Da poche ore è ormeggiata al porto di Brindisi la nave Gnv Azzurra in sostituzione della Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell’ordine. “Vi è un evidente disappunto – aggiungono dal sindacato – tra il personale riguardo al trattamento ricevuto durante l’attuale evento, soprattutto se confrontato con esperienze precedenti, come il G7 di Taormina, dove le condizioni alloggiative erano decisamente migliori e più rispettose della dignità e del ruolo professionale degli operatori. L’atteggiamento tra gli operatori è di crescente frustrazione e indignazione”.

Siap: “Inaccettabile che il personale della Polizia di Stato venga trattato in modo così inadeguato”

Secondo la segreteria pugliese del Siap “è inaccettabile che il personale della Polizia di Stato, impegnato in un evento di tale rilevanza internazionale, venga trattato in modo così inadeguato. Chiediamo che vengano predisposte soluzioni alloggiative alternative presso strutture ricettive, che rispettino la dignità e il ruolo professionale degli operatori, e che venga ripristinata una condizione di lavoro dignitosa e sicura”.

Il provvedimento di questro della nave da utilizzare il G7 è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Il Servizio centrale operativo della polizia di Stato e i poliziotti della Squadra mobile hanno avviato le indagini a seguito della denuncia presentata da diversi sindacati di categoria che evidenziavano le “gravi criticità segnalate dal personale delle forze di polizia, assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico”, già salito a bordo della nave di proprietà della società Mykonos Magica Inc per la sistemazione nelle cabine.

Gli elementi “sinora raccolti dalla polizia di Stato e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica – spiega una nota – ha reso necessaria l’adozione del decreto di sequestro della motonave”. Nell’esecuzione del sequestro, il personale della polizia è stato coadiuvato, per gli aspetti di competenza, dalla Capitaneria di Porto e dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas).