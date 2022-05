Il Governo guidato da Mario Draghi ha prorogato il mandato degli attuali vertici dei servizi segreti italiani. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ha, infatti, confermato per altri 4 anni Giovanni Caravelli come Direttore dell’Aise, il servizio segreto esterno, e per altri 2 anni Mario Parente alla guida dell’ansi, l’agenzia per la sicurezza interna.